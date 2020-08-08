Помощник президента Абхазии протаранил ворота на границе с Россией

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В Сети были опубликованы кадры, как на российско-абхазской границе за рулем Toyota Land Cruiser 200 протаранил ворота и скрылся в неизвестном направлении. Оказалось, что машиной управлял помощник президента Абхазии Ахра Авидзба.

Он рассказал, что пять часов его не пропускали пограничники, машина к этому моменту уже была досмотрена, после чего он решил уехать.

- Потом я просто поехал, калитка открылась от удара машины, — приводит слова Авидзба РБК.

Мужчина отмечает, что один из сотрудников погранслужбы якобы вел себя провокационно, а останавливать его не могли как обладателя дипломатического паспорта.

По некоторым данным, у пограничников возникли вопросы из-за неоплаченных налоговых платежей за имущество на территории России.