На Кубани в массовом ДТП пострадали четыре человека

Фото: https://www.instagram.com/apsheronskgibdd23/

8 августа в 9:50 утра на трассе Апшеронск-Ширванская – Гуамка «десятка» столкнулась с «тринадцатой», которая после удара отлетела на «Форд».

В массовой аварии пострадали люди.

- 29-летний водитель ВАЗ-2110 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущемся автомобилем ВАЗ-21213, – сообщили в ГИБДД Апшеронского района. – «Тринадцатой» управлял 53-летний водитель. От удара его машину отбросило на встречную полосу, где авто столкнулось в Форд С-МАХ под управлением 40-летнего водителя.

В результате аварии четыре человека получили травмы. Среди них и один несовершеннолетний.

- По данному факту назначено проведение проверки, - сообщили в ГИБДД Апшеронского района.