Опубликован график работы мобильной приемной губернатора Кубани

Фото: администрация Краснодарского края

Появился график работы мобильной приемной главы региона. Первый визит будет 10 августа в Кавказский район. С 12:00 до 16:00 мобильная приемная губернатора побывает в Кропоткине и проведет прием граждан на улице Красной,164.

11 августа прибудет в Староминский район, где в райцентре тоже с 12:00 до 16:00 жители смогут задать вопросы специалистам. Расположится мобильная приемная на улице Калинина, 2.

12 августа мобильная приемная приедет в Армавир. В это же время на улице Кирова, 53 ее смогут посетить горожане.

13 августа – выезд в Курганинск. Здесь с 12:00 до 16:00 мобильная приемная будет работать на улице Калинина, 46.

14 августа жители Красноармейского района смогут пожаловаться губернатору в мобильной приемной. В станице Полтавской с 11:00 до 15:00 на улице Красной, 145.

Только просто так попасть на прием к специалистам не получится, для этого необходимо заранее записаться на прием.

В Кавказском районе по телефону: 8 (861-38) 7-87-12 8 (861-38) 7-74-40

В Староминском - 8 (861-53) 4-31-07

В Армавире - 8 (861-37) 3-80-06

В Курганинском районе - 8 (861-47) 2-41-71

В Красноармейском районе - 8 (8861-65) 3-20- 11