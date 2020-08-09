В Краснодаре прочистили почти 194 км коллекторов

Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре муниципальная служба по содержанию сетей ливневой канализации - новое учреждение. Его создали только в прошлом году и за время работы специалисты ведомства проверили и прочистили почти 194 км ливневок.

- Рабочие вывезли больше 1,4 тыс. кубометров ила, откачали 1,8 тыс. кубометров дождевой воды, - говорят в мэрии Краснодара. – А всего расчистили около 5,5 тыс. дождевых колодцев, а также отработали заявки жителей по 571 адресу.

Кстати, в марте этого года учреждение расширили и на балансе у службы сейчас находятся 12 откачивающих грязь и воду машин. Также в ведомстве и поливальные машины, и уборочные.