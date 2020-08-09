Команда Краснодара победила в кибертурнире по Dota 2

Фото: администрация Краснодара

Вечером, 8 августа, в онлайн режиме состоялись соревнования «Битва городов» по киберспорту между городами-побратимами Краснодаром и Харбином. В каждой команде – по пять участников, и обе состязались в игре Dota 2.

Но чтобы эти соревнования прошли, организаторам понадобилось несколько дней, чтобы все подготовить. А уже потом, когда обе команды показали, на что способны, пришлось 2, 5 часа подсчитывать, что же будет победителем. И в итоге лидером оказалась команда из Краснодара.

- Мы открыли серию турниров с городами-побратимами Краснодара и еще одной победой отметили профессиональный праздник российских спортсменов — День физкультурника, — говорит начальник управления по физической культуре и спорту администрации Краснодара Анатолий Мирошников.

Теперь такие соревнования в Краснодаре будут проводить не реже раза в месяц. Всего у столицы Кубани 8 городов-побратимов и со всеми планирую провести соревнования по Dota 2.