Ведущими нового шоу "Золота Геленджика" стали Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез

Кристина Асмус - одна из ведущих нового шоу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Совсем скоро Геленджике начнут снимать новое российское шоу – аналог «Форта Боярд». Оно называется «Золото Геленджика». И суть заключается в том, чтобы участники справились со сложными заданиями и тот, кто окажется сильнее и выносливее - получит килограмм золота.

В новом шоу сразу несколько ведущих - Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и Тимур Родригез. Подготовка к съемкам уже началась и один из первых на площадку приехал Иван Охлобыстин.

Для шоу на курорте выделили огромный пустырь рядом с «Золотой бухтой», где территории в несколько гектаров «облагородили», построили лабиринты, сделали участки для испытаний.

- Участникам придется пройти, например, испытание в лабиринте с большим количеством дверей. И если выбрать не ту дверь, можно свалиться в бассейн, - рассказывают организаторы шоу.

Само шоу начнут снимать ориентировочно 12 августа, а в эфир оно выйдет в сентябре на телеканале ТНТ.