Ведущими нового шоу "Золота Геленджика" стали Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез

Кристина Асмус - одна из ведущих нового шоу
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Совсем скоро Геленджике начнут снимать новое российское шоу – аналог «Форта Боярд». Оно называется «Золото Геленджика». И суть заключается в том, чтобы участники справились со сложными заданиями и тот, кто окажется сильнее и выносливее - получит килограмм золота.
В новом шоу сразу несколько ведущих - Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и Тимур Родригез. Подготовка к съемкам уже началась и один из первых на площадку приехал Иван Охлобыстин.
Для шоу на курорте выделили огромный пустырь рядом с «Золотой бухтой», где территории в несколько гектаров «облагородили», построили лабиринты, сделали участки для испытаний.
- Участникам придется пройти, например, испытание в лабиринте с большим количеством дверей. И если выбрать не ту дверь, можно свалиться в бассейн, - рассказывают организаторы шоу.
Само шоу начнут снимать ориентировочно 12 августа, а в эфир оно выйдет в сентябре на телеканале ТНТ.