Пробка от Крымского моста растянулась почти на 20 километров

Пробки в Краснодарском крае со стороны Крымского моста. Фото: Яндекс.Карты

Воскресенье – день, когда обычно жители Кубани возвращаются домой с моря. 9 августа на трассе, ведущей от Крымского моста в сторону Краснодара растянулись многокилометровые пробки. В заторах стоят трассы в районе станицы Старотитаровской, что в Темрюкском районе, а также у хутора Белый и поселка Стрелка. Тут автомобилисты выстраиваются в длинные пробки каждое воскресенье.

Причем создают заторы и бригады, которые в это время ремонтируют дороги. Заторы тут растянулись более, чем на 20 километров по трассе, ведущей от Крымского моста в сторону Краснодара.

- А еще в Темрюкском районе появился новый способ отъема денег у населения, - рассказал «КП»-Кубань» автомобилист со стажем Андрей М. – Когда водители начинают закипать в этих адских пробках, некоторые выезжают на обочину, рассчитывая, проехать быстрее. Ясно же, что так делать нельзя, и что если гаишники увидят, то за это предусмотрены штрафы – 1000 рублей. И вместо гаишников тут – особо ушлые дамы. Они снимают на мобильники всех, кто едет по обочине, а потом передают видео в Госавтоинспекцию. И уже на основании этой съемки приходят штрафы за езду по обочине.

Кстати, с другой стороны Черного моря – от Туапсе, - тоже образовали заторы. Навигатор показывает бордовой дорогу в районе поселка Лермонтово и у Джубги.

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