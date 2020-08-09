Кубанские дети представят на международном фестивале дрона-оперативника

Фото: администрация Краснодарского края

Международном фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!» в этом году пройдет в онлайн-режиме. Заявки на участие в нем уже подали кубанские юные дарования.

- В номинации «Беспилотные аппараты» ребята представят три проекта - дрон-анализатор воздуха, дрон-оперативник и дрон для сельского хозяйства, - рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Первый дрон рассчитан на то, чтобы с его помощью разведывать экологическую обстановку. То есть с его помощью можно не только обнаружить вредные вещества. Но и тут же устранить их. Второй дрон может выслеживать преступников и работать на спецслужб. А прибор для сельского хозяйства помогает опылять поля вместо самолетов.

Участники фестиваля – воспитанники детского технопарка «Кванториум», который открылся в Краснодаре в 2018 году.

Кстати, до 2024 года в регионе создадут 14 технопарков.