Температура воды в Черном море 10 августа 2020 года: теплее всего в Сочи и Туапсе

Фото: pogoda.turtella.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за температурой воды в Черном море. Она ожидаемо меняется в зависимости от сезона. За последнюю неделю скачков не было. Обещают, что так будет до конца августа.

По данным синоптиков, 10 августа самой теплой температурой воды в море отличается Лазаревское, здесь 27,1 градус. В самом городе-курорте Сочи температура воды 26,9 градусов. Также тепло и в Туапсе, море тут 26,7 градусов. В других городах на побережье немного прохладнее.

В Геленджике температура воды в Черном море 26,2 градусов. В Новороссийске – 25,4. А в Анапе холоднее всего – здесь поверхность моря 25,1 градус.

Не отличается теплотой 10 августа вода в Азовском море. В Темрюке сегодня 25,9, в Тамани – 25,7 градусов.