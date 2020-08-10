На Кубани спасатели с перевала спустили туриста с инфарктом

Фото: instagram.com/kuban_spas

ЧП случилось 8 августа. Группа туристов поднялась на перевал Аишхо в Мостовском районе. Там одному из мужчин стало плохо. Путешественники сообщили об этом спасателям.

- Спасатели нашли пострадавшего в течение часа. Он находился в 400 метрах от перевала Аишхо, на северной стороне хребта. Мужчина жаловался на боли в груди, самостоятельно не передвигался. Его эвакуировали на вертолете, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань – СПАС».

Позже медики сообщили, что у 57-летнего туриста случился обширный инфаркт. Благодаря своевременной помощи спасателей пострадавшему удалось избежать серьезных осложнений. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи спасли московских туристов, застрявших на высоте 2300 метров. Чтобы спустить вниз людей, понадобилось 20 часов.