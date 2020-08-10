В Краснодаре украли бокс для пожертвований приюта для животных

Фото: instagram.com/krasnodog_official

В краевой столице молодые люди украли бокс с пожертвованиями для приюта для животных. Ящик висел на улице Уральской.

- Несколько человек некоторое время пытались оторвать бокс. Им это удалось. Очень жаль, что подрастающее поколение не имеет моральных принципов, но возможно их родители увидят действия и задумаются, - сообщили сотрудники «Краснодога» и опубликовали видео с камеры видеонаблюдения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в сентябре прошлого года школьницы украли бокс "Краснодога" для сбора пожертвований из одной из кофеен Краснодара. Он стоял возле входа в заведение общепита. После этого девушки ушли, однако факт кражи пожертвований попал в объектив камеры наблюдения, которая установлена в кафе.

Стоит отметить, что ни в прошлый раз, ни в этот сотрудники приюта не сообщали о случившемся в полицию. Они опубликовали видео в соцсетях с надеждой, что родители молодых людей узнают своих детей и вернут пожертвования.

- Руководство приюта "Краснодог" надеется на возвращение бокса и средств. Мы будем рады любой информации о данных личностях, - сообщается на официальной страничке приюта.