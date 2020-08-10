В Краснодаре снесли три незаконно построенных частных дома

Фото: УФССП по краю

В краевой столице выявили три самостроя. Два частных дома строились с нарушение градостроительных норм, а третий объект возводился незаконно на участке, принадлежащем городу.

- Дома находились в посёлке Российском и посёлке Индустриальном. Судебный пристав смог донести до владельцев самостроев, что уклониться от исполнения решения суда не получится, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Собственники не стали спорить с представителями власти и снесли дома.

- Самовольно возведенные объекты капитального строительства снесены силами владельцев и за их счет, - добавили в ведомстве.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что машину должника из Краснодара приставы нашли в Дагестане. Житель Краснодар задолжал перед знакомым около трех миллионов рублей. Но отдавать деньги мужчина не собирался. Тогда заемщику пришлось обратиться в суд.