Социальная сфера и дорожное хозяйство: в мэрии Краснодара рассказали, куда больше всего уходит денег

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В администрации краевой столицы 10 августа состоялось аппаратное совещание. Его провел первый заместитель главы краевого центра Виталий Косенко. Первоочередно на планерке озвучили выполнение бюджета города.

- С начала текущего года в местный бюджет поступило собственных доходов в сумме 9 млрд 99 млн руб. или 52% от годового бюджетного назначения. Что касается августа, то по состоянию на 8 августа в местный бюджет поступило собственных доходов в объеме 289 млн руб. или 28,5% от месячного плана мобилизации, - сообщил директор департамента финансов Александр Чулков.

Что касается расходов, то с начала года было освоено 18 млрд 756 млн рублей.

- Прежде всего средства направлены на социальную сферу — это 55% от общего объема расходов или 10 млрд 392 млн рублей, - отметили в мэрии.

Также приоритетами остаются дорожное хозяйство — 2 млрд 527 млн рублей и жилищно-коммунальное хозяйство — 2 млрд 363 млн рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что бюджет Краснодара недополучит денег от КТТУ. Это главный городской перевозчик, 30% от прибыли организация ежегодно перечисляла в казну. Однако теперь, когда пассажиропоток упал на 90% из-за карантина, предприятию разрешено эти деньги направить на наращивание собственных мощностей.