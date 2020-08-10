«Ниже сотни»: Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 10 августа увеличилось на 97

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае 10 августа число заболевших коронавирусом увеличилось на 97. Новые случаи зафиксированы в 31 муниципалитете региона. Напомним, что на прошлой неделе в крае ежедневно прибавлялось больше сотни заболевших.

- В Краснодаре за последние сутки Covid-19 подтвердился у 19 человек, в Сочи заболели 11 человек. В Крыловском районе у 10 пациентов выявили коронавирусную инфекцию. По пять случаев отмечено в Каневском, Ейском и Северском районах. По четыре заболевших зафиксировано в Кущевском и Усть-Лабинском районах, по три – в Горячем Ключе и в Курганинском районе. По два заболевших в Новороссийске, Армавире, Динском, Лабинском, Славянском, Выселковском, Тимашевском районах. По одному – в Белореченском, Тихорецком, Староминском, Абинском, Мостовском, Темрюкском, Кавказском, Калининском, Отрадненском, Павловском, Туапсинском, Новопокровском и Крымском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе также добавили, что в числе заболевших вирусом есть дети. В Белоглинском районе Covid-19 подтвердился у трехлетнего ребенка. В Краснодаре заболели дети возрастом 6 и 9 лет. В Сочи инфекция выявлена у малышей 3 и 11 лет в Сочи. В Горячем Ключе коронавирусом заболел 10-летний ребенок.

Количество пациентов в тяжелом состоянии увеличилось. 47 человек подключены к ИВЛ, еще двое находятся на ЭКМО.