«Стабильно напряженная»: В мэрии рассказали об эпидобстановке в Краснодаре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

10 августа в администрации краевой столицы прошла городская планерка. Одной из тем стала ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты рассказали об эпидобстановке в городе на сегодняшний день.

- Мы все, к сожалению, уже привыкли к оперативным сводкам о количестве больничных коек, на которых находятся люди с коронавирусной инфекцией. И пока эта ситуация в крае и Краснодаре остаётся напряженной, - сказал первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко. Он отметил, что гигиена, соблюдение социальной дистанции, ношение масок, особенно в общественных местах, позволят существенно снизить риск распространения инфекции.

Напомним, что по данным на 10 августа количество заболевших в крае увеличилось на 97 человек. Последнюю неделю цифры не обнадеживали – ежедневно число инфицированных переваливало за сотню.

В Краснодаре 10 августа отмечено 19 заболевших. В инфекционных стационарах краевой столицы лечение получают 372 человека.

- Все контактные лица продолжают находиться под динамическим медицинским наблюдением. Особенно мы усилили работу с гражданами, которые находились в контакте, в очагах заболевания. На данный момент таких граждан в городе 1014 человек, - сообщила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Стоит отметить, что в городе для профилактики распространения инфекции продолжают проводить дезинфекцию мест в многоквартирных домах, комплексную санитарную обработку дорог и тротуаров, скверов и парков, подземных пешеходных переходов и остановочных комплексов.