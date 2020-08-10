Житель Кубани за фиктивную инвалидность получил 700 тысяч рублей

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Инцидент произошел в Туапсинском районе. 63-летний местный житель подал в соцзащиту поддельные документы. В бумажках говорилось, что у него инвалидности второй группы. А после проверки болезнь не подтвердилась.

- Мужчина в течение нескольких лет незаконно получил более 700 тысяч рублей в виде пенсионных и иных социальных выплат, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту мошенничество правоохранители возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до шести лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомолка» сообщала, о похожем случае в Кущевском районе. Так местный житель также предоставил в госучреждение поддельные документы о наличии у него инвалидности второй группы. На основании этих бумажек мужчина несколько лет получал выплаты. В итоге факт мошенничества выявили оперативники.