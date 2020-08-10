Замечания и предложения по проекту Генплана Краснодара будут рассматривать в онлайн режиме

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С 10 августа стартовал завершающий этап общественных обсуждений Генплана. В течение месяца специальная комиссия рассмотрит все поступившие замечания и предложения жителей города.

- В течение месяца будет рассмотрено более пяти тысяч замечаний и предложений в проект Генерального плана Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Заседания комиссии будут транслироваться онлайн в прямом эфире. Их можно посмотреть в официальных соцсетях администрации города. Первое назначено на 10 августа. Об остальных будет сообщено дополнительно.

Напомним, что общественные обсуждения важнейшего градостроительного документа проходили в несколько этапов. С 27 по 30 июля прошли круглые столы во всех внутригородских округах с разработчиками Генплана. А с 6 июля по 6 августа на онлайн-площадке все жители Краснодара могли вносить замечания и предложения через специальную форму.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что генплан Краснодара одобрили федеральные ведомства. Положительное заключение выдало Минэкономразвития РФ. В планах – на осенней сессии нового созыва Гордумы рассмотрение и утверждение генплана.