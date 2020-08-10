В Лабинском районе в ДТП пострадали три человека

Фото: отдел БДД

ДТП случилось 9 августа в 16:40 на автодороге «подъезд к городу Майкопу от М-29 "Кавказ"». По предварительным данным, 29-летний водитель на «Фольксваген Тигуан» выехал на полосу для встречного движения и влетел автомобилем «Хендай», который ехал во встречном направлении. В результате аварии пострадали три человека.

- Пострадал водитель «Фольксваген Тигуан», а также 63-летний водитель и 43-летний пассажир автомобиля «Хендай». Они госпитализированы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится проверка, выяснятся все причины и обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что на дорогах Краснодарского края за выходные сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 67 ДТП, в которых 2 человека погибли и 93 человека получили ранения различной степени тяжести. Также в крае произошло 11 наездов на пешеходов, в них 11 человек пострадали.