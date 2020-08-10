В Гулькевичском районе 27-летний житель избил до смерти знакомого и получил 7 лет тюрьмы

Фото СК РФ

12 декабря 2019 года 47- летний местный житель выпивал в гостях у своей знакомой на улице Заречной в Гулькевичи.

Вечером домой вернулся сын хозяйки дома – 27-летний Максим Моргачев. Гость, вместо приветствия стал обвинять его в краже хозяйственных инструментов. Молодой человек был настолько возмущен этими обвинениями, что вывел гостя на улицу и избил его.

Гость ушел домой, но уже спустя несколько дней почувствовал себя плохо. Его положили в больницу, где он и скончался через неделю. Как установили врачи,смерть наступила в результате причиненных при избиении травм.

- Собранные следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по Краснодарскому краю доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему Максиму Моргачеву. Он признан виновным в причинении телесных повреждений 47-летнему соседу, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Обвиняемый был помещен под стражу.

Суда своим приговором назначил Максиму Моргачеву наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.