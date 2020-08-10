В Краснодаре на пять дней изменят схему движения трамвайных маршрутов 4, 5, 9 и 10

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В Краснодаре четыре трамвайных маршрута временно изменят маршруты из-за ремонта путей на пересечении улиц Ставропольской и Стасова. Здесь заменять рельсы и обновят механизмы стрелочного перевода.

Работы продлятся с вечера 11 августа до конца дня 16 августа. Изменения коснутся маршрутов под номерами 4, 5, 9 и 10.

- С 12 по 16 августа трамвайные маршруты № 9 «Хладокомбинат — ул. им. Бершанской» и № 10 «Хладокомбинат — Комсомольский микрорайон» от конечных остановок в Пашковском и Комсомольском микрорайонах будут следовать до Восточного трамвайного депо — без заезда на остановочный пункт «Хладокомбинат», - сообщают в администрации Краснодара.

А схема движения маршрутов 4 и 5 будет меняться только по вечерам. После 22 часов вагоны будут следовать до Хладокомбината.

С 17 августа маршруты возобновятся в обычном режиме.