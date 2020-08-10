На стройке нового терминала аэропорта Геленджика установили несущие колонны

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На стройке нового терминала аэропорту Геленджика установили несущие колонны. Они способны выдерживать землятресения с минимальными повреждениями. Такая устойчивость достигается за счет специальных фиксаторов, которые располагаются внутри сооружений. По данным пресс-службы аэропорта Геленджик, число таких фиксатора в каждый колонне достигает тысячи.

- Каждая из колонн рассчитана на 8-балльное землетрясение, поэтому они многократно проверяются при производстве и монтаже, - уточнили в пресс-службе ООО «Альфа Строй».

На этом строительная компания не собирается останавливаться. В планах — возвести около 1500 тонн металлоконструкций.

- После введения в эксплуатацию нового терминала аэропорт сможет обслуживать в час почти 900 пассажиров, - отметил генеральный директор ООО «АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК» Иван Таранченко, - Там появится больше стоек регистрации и выходов на посадку, будет предусмотрена удобная и понятная логистика внутри здания и на привокзальной площади, а также комфортные зоны ожидания.

Также в аэропорту Геленджика продолжают устанавливать гидроизоляцию подземной части терминала и возводить фундаментные плиты.

- После введения в эксплуатацию нового комплекса общая площадь аэропорта составит 16 700 квадратных метров, что позволит обслуживать более 1 000 000 пассажиров в год,- подчёркивают в пресс-службе аэропорта Геленджик