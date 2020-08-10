В Краснодаре разыскивается 61-летний мужчина, возможно причастный к исчезновению женщины

Фото СУ СК по краю

28 июля 2020 года в полицию Краснодара обратились местные жители с заявлением об исчезновении своей 56-летней родственницы, ранее проживавшей на улице Липовой в краевом центре. Следственным комитетом была начата доследственная проверка.

С 23 июля пропавшая женщина не выходит на связь, и где она находится, неизвестно.

В связи с этим СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следователям удалось выяснить, что к исчезновению женщины может быть причастен 61-летний местный житель Олег Прохоров, объявленный ранее в федеральный розыск.

- Следствие просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения подозреваемого Олега Прохорова сообщить об этом по телефонам 8(960) 47-888-96 или 02,- сообщает СУ СК по краю.