Жителя Новороссийска задержали за разбойные нападения на микрофинансовые учреждения

Фото: ГУ МВД по краю

В дежурную часть города-героя поступило сообщение о нападении на микрофинансовую организацию. Сотрудница учреждения рассказала, что неизвестный угрожая пистолетом похитил из кассы деньги.

- Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель. Он пытался скрыться на общественном транспорте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В сумке задержанного полицейские нашли куртку защитного цвета, маску и пневматический пистолет, а также похищенные денежные средства. Позже выяснилось, что злоумышленник причастен к еще двум аналогичным преступлениям.

- Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 55 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. В настоящее время он находится под стражей.