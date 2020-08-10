Житель Гулькевичского района по пьянке «заминировал» местный Дом культуры

Фото ГУ МВД по краю

В дежурную часть полиции по Гулькевичскому району поступило сообщение о минировании местного Дома Культуры . На место тут же прибыли сотрудники экстренных служб. Проверка не обнаружила никаких угроз ни самому зданию, ни окружающим людям.

Вскоре оперативники установили установили личность и местонахождение сообщившего о «минировании» мужчины. Им оказался 33-летний местный житель. Полицейские задержали его в собственной квартире.

В отделе полиции мужчина рассказал, что был сильно пьян и решил похулиганить.

- Сейчас ОМВД России по Гулькевичскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ . Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.