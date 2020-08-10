В Краснодаре сдана в эксплуатацию школа на 1100 мест

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре в эксплуатацию введена крупная школа на 1100 мест на улице Красных Партизан.

Сейчас в здании завершается установка необходимого оборудования и мебели.

- Поданы все необходимые документы для получения лицензии на образовательную деятельность. Представители краевых управлений МЧС и Роспотребнадзора уже провели осмотр зданий и территории школы. Лицензирование планируются завершить до конца августа,- сообщает мэрия Краснодара.

Вскоре построенное здание будет передано городскому департаменту образования. Все организационные вопросы должны быть решены до 1 сентября, когда школа примет первых учеников.

В 2020 г. в Краснодаре планируется завершить строительство еще трех больших школ и дополнительного учебного корпуса к существующему учебному заведению.