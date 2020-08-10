В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали наркодилера

Фото прокуратуры КК

Оперативниками УФСБ России по Краснодарскому краю, в Гулькевичском районе, в доме у местного жителя Ивана Буряка обнаружена марихуана, а также множество специальных упаковок, в которые злоумышленник расфасовывал наркотики для продажи.

- По данному факту следственными органами полиции возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,- сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Наркодилер предстал перед судом.

Приговором Гулькевического районного суда Буряк И.В. признан виновным в совершении преступления.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.