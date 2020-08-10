Спасло чудо: В центре Краснодара машина вылетела на тротуар после столкновения на перекрестке

Авария на Красной 10 августа в Краснодаре

Серьезная авария произошла днем около 12:30 10 августа на пересечении улиц Красной и Кузнечной. Водитель ВАЗ-2112, ехавший по Красной со стороны центра, пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, но не успел. Машина столкнулась с «Приорой», которая уже начала движение по Кузнечной. ДТП попало в объективы уличных камер.

Удар был такой силы, что «Приору» развернуло на месте, а «двенадцатая» продолжила движение и вылетела на тротуар, где в этот момент находились пять пешеходов.

На видеозаписи с камер ЕДДС видно, что только по счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал. Машина пролетела в сантиметрах от двух девушек и снесла бетонную клумбу.