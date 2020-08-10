Жуткая вонь: Под Новороссийском загорелась свалка

Пожар на свалке в Борисовке Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В районе села Борисовка под Новороссийском загорелась свалка. Едкий дым и неприятный запах распространяется по округе.

- Сообщение о пожаре на полигоне поступило в 14:43, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - К месту возгорания направленны пожарно-спасательные подразделения. происходит горение мусора на площади 3000 квадратных метров.

Место пожара сейчас просыпают грунтом, а близлежащий лес от огня охраняют лафетными стволами. Кроме того, к свалке выехала лаборатория, которая будет измерять превышения предельно допустимых концентраций веществ в воздухе.

На места работают 23 человека и девять единиц техники.