Более 30 тысяч вакансий доступны на рынке труда Краснодарского края

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Наиболее востребованной в крае является профессия врача. На Кубани требуются более 3 тысяч врачей различных специальностей. Крайне не хватает также инженеров и учителей.

– Есть рабочие места для более 2000 учителей, преподавателей, свыше 1500 медицинских сестер и около 1200 инженеров различной специализации. Кроме того, требуются менеджеры, бухгалтеры, воспитатели дошкольных учреждений, фельдшеры, техники, – рассказали в региональном министерстве труда и соцразвития.

Очень нужны работодателям и водители автомобилей. В регионе остаются вакантными более 1700 водительских рабочих мест.

Существует заметная нехватка специалистов и в сельскохозяйственной отрасли края.

На региональном рынке труда в августе 2020 года свободны почти 1300 рабочих мест по профессиям овощевод, садовод, виноградарь и рабочий сельского хозяйства. На предприятия края требуются более 1200 слесарей.