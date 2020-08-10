В Краснодаре на перекрестке улиц Уральской и Стасова временно отключат светофоры

Фото мэрии Краснодара

Светофоры на перекрестке улиц Уральской и Стасова выключат из-за необходимости проведения дорожных работ по созданию въезда и выезда к строящемуся неподалеку ЖК «Галактика».

- Светофоры на этом участке не будут работать с 10.00 11 августа до 16.00 16 августа,- сообщает мэрия Краснодара.

После работ движение на перекрестке будет организовано иначе. Теперь здесь появятся два транспортных и два пешеходных светофора.

А всего на этом участке будет 10 транспортных и 8 пешеходных светофоров. Работы по установке новых регулирующих движение устройств проведет ГУП Краснодарского края СМЭУ.