Три застройщика в Анапе предстанут перед судом за мошенничество

Фото ГУ МВД по краю

Трое директоров строительных компаний в Анапе заключили с покупателями жилья договоры уступки прав на квартиры в строящемся жилом доме, который возводился на деньги 17 дольщиков.

При этом, прекрасно зная об уже заключенных ранее договорах с 8 покупателями квартир, руководители компаний не выполнили свои обязательства и продали жилье, фактически, еще раз- уже третьим лицам. Сумма нанесенного ущерба составила более 32 миллионов рублей.

- Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей города Анапы в возрасте от 33 и 63 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»,-сообщает ГУ МВД по краю.

На имущество злоумышленников наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.