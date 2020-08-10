В Сочи строится новый экстрим-парк

Фото мэрии Сочи
Новый экстрим-парк в сквере Бестужева в Адлерском районе создают строители из Краснодара.
В качестве консульстантов привлечены и скейтеры.
Проектировщики вместе со спортсменами создали фигуры, которые будут соответствовать всем современным требованиям.
Сейчас фигуры заливают бетоном. Все работы планируется завершить к 15 августа.
- Для того, чтобы проводить в Сочи соревнования по экстремальным видам спорта, необходимы объекты, выполненные из бетона. Поэтому было принято решение провести реконструкцию скейт-парков в соответствии с современными требованиями, - отметил начальник департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян.
В новом экстрим-парке также смогут тренироваться скейтбордисты, велосипедисты и мастера езды на самокатах.