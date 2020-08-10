На трассе М-4 «Дон» рядом с Геленджиком строят новый путепровод

Фото pixabay.ru
На реконструкции трассы М-4 «Дон» в Геленджике начался второй этап, который ознаменован строительством нового путепровода.
Как сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор»,
- Существующий участок будет расширен до 4 полос. На 4-километровом отрезке трассы планируется построить эстакаду и две развязки. Для безопасности пешеходов будут построены четыре надземных и три подземных перехода,- сообщает пресс-служба ГК «Атодор».
Одна развязка будет вести в аэропорт курорта. С помощью второй можно будет выехать из Марьиной Рощи в Геленджик.
Всего в окрестностях Геленджика планируется строительство пяти дорожных развязок.