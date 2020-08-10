В автобусах Сочи проверяют соблюдение масочного режима

Фото мэрии Сочи

Рейды по проверке масочного режима проводят в городских автобусах Сочи сотрудники полиции и мэрии курорта.

они напоминают жителям и гостям Сочи о необходимости использовать средства индивидуальной защиты, находясь в автобусах. по решению властей региона, это обязательно для пассажиров и водителей. При этом водитель вправе отказать пассажиру без маски в проезде.

- Ежедневно на линию в Сочи выходят более 800 городских автобусов. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора все они проходят регулярную дезинфекцию, а все водители - ежедневный медосмотр, который включает в себя обязательную процедуру термометрии, - рассказал начальник отдела обеспечения пассажирских перевозок департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Прынёв.

Помимо ношения масок, пассажирам в сочинских автобусах рекомендовано отказаться от оплаты наличными, и ,если это возможно, пользоваться банковскими картами.