Температура воды в Черном море 11 августа 2020 года: холоднее в Анапе

Фото: pogoda.turtella.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за температурой воды в Черном море. Она меняется в зависимости от сезона. Последние две недели особых изменений не наблюдается – теплее всего в Сочи и Туапсе.

По данным синоптиков, 11 августа самая высокая температура воды в море в Лазаревском, здесь 27,1 градус. В Сочи – 26,9. Также теплым море отличается Туапсинский район. В Шепси сегодня вода 26,9 градусов, в Туапсе – 26,8.

В Геленджике средняя температура моря по сравнению с остальным побережьем – 26,1 градус. В Новороссийске прохладнее на целый градус – 25,1. А вот в Анапе холоднее всего – море на курорте 24,9 градусов.

Температура воды в Азовском море на уровне с Черным. В Темрюке 11 августа 25,6 градусов, в Тамани – 25,4.