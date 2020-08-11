Глава Красноармейского района вылечился от коронавируса

Фото: администрация Красноармейского района

Напомним, в конце июля стало известно, что глава Красноармейского района Краснодарского края Юрий Васин заболел коронавиурсом. С характерными симптомами чиновника привезли в больницу. Также вместе с Васиным госпитализировали несколько сотрудников районной администрации.

Накануне чиновник заявил, что полностью вылечился от Covid-19.

- Сегодня – мой первый рабочий день после выписки из госпиталя. Диагноз Covid-19 мне поставили две недели назад, 25 июля. Два последних анализа на коронавирус показали отрицательный результат, - сообщил Юрий Васин на своей странице в Instagram.

Также глава района призвал всех соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и быть внимательными к своему здоровью.

- Я на себе испытал, что вирус никуда не делся. Госпиталь работает в три смены. Сегодня в нём лечатся 136 человек, 69 из них – из нашего района, у 10 – подтвержденный диагноз на COVID-19, - отметил Васин.