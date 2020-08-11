В Сочи ожидаются ливни с градом

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В городе-курорте распространили экстренное предупреждение по непогоде. 11 августа ожидаются сильные дожди.

- По данным синоптиков, до конца суток 11 августа на территории Сочи ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что на реках возможен сход селевых потоков и подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок. А над Черным морем на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей.

Спасатели просят быть осторожными и оставаться по возможности дома. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на номер «01» - единый телефон спасения или «101» с мобильных телефонов.