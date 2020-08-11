Житель Краснодара задолжал по алиментам 600 тысяч рублей

Судебный пристав-исполнитель Елена Старшинина несколько месяцев пыталась выйти с должником на связь

Злостным неплательщиком алиментов оказался 33-летний житель краевого центра. Он накопил 600 тысяч рублей долга на содержание несовершеннолетней дочери.

- Длительное время безответственный отец всячески уклонялся от встреч с судебными приставами, игнорируя официальные документы и телефонные звонки. Мужчину и его имущество объявили в розыск, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что нашли автомобиль должника в городском потоке в районе улицы Петра Метальникова. Машину отправили на штрафстоянку, а должника принудительно привезли к судебному приставу. В тот же день мировой судья, рассмотрев административный материал, признал мужчину виновным по статье «неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Если мужчина и дальше будет игнорировать погашение алиментов, то в отношение него могут возбудить уголовное дело.