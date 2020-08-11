Стала известна средняя стоимость подготовки ребенка в школу в Краснодаре

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Специалисты отмечают, что в этом году стоимость подготовки детей к школе обойдется родителям дороже, чем в прошлом году. Это связано с возможным продолжением удаленной учебы. Многие к стандартному списку покупок добавляют ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты.

- Цена полного комплекта необходимых для домашнего обучения товаров на "Авито" (базовые школьные предметы + компьютерная техника), выросла на 6% по сравнению с прошлым годом, - выяснил аналитический центр сервис «Авито».

В 2020 году Краснодаре средняя цена полного набора в школу составила 19880 рублей.

- Если в обычный комплект для школы входит пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы, но в этом году добавился ноутбук. Стандартный набор обойдется родителям в среднем в 3180 рублей. Плюс компьютер в среднем на "Авито" обойдется в 13 тысяч рублей, а кресло можно купить за четыре тысячи рублей, - посчитали представители сайта объявлений.