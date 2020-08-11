Адыгейскую Набережную в Краснодаре отремонтируют в этом году

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В краевом центре ужу стартовал ремонт улицы Адыгейская Набережная. Хотя обновление участка было запланировано на 2021 год.

- Ремонт дороги уже стартовал, потому что многие участки по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» были отремонтированы досрочно. Адыгейскую Набережную приведут в порядок на год раньше, — отметил Евгений Первышов в своем телеграмм-канале.

Асфальт обновят от улицы Майкопской до Чехова. Сейчас здесь снимают старый слой и выравнивают дорогу из мелкозернистого асфальтобетона. А ближайшее время установят плиты под люки.

В связи с ремонтными работам на Адыгейкой Набережной организовано реверсивное движение транспорта. А участок от улицы имени Чехова до переулка Дубинского сейчас полностью перекрыт, нужно искать пути объезда.

Полностью завершить ремонт этой магистрали планируется до конца сентября.