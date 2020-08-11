Житель Краснодара расплачивался в магазинах поддельными купюрами

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32-летний житель краевого центра расплатился в магазине фальшивой пятитысячной купюрой. Об этом факту сотрудники торговой точки сообщили в полицию. Злоумышленника оперативно задержали.

- Полицейские установили, что мужчина причастен не только к этому случаю. Аналогично он сбыл еще одну поддельную купюру номиналом пять тысяч рублей на территории краевого центра в этом же месяце, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина заключен под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Материалы уже направлены в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.