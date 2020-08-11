В Сочи откроют прямые рейсы из Волгограда

Фото: аэропорт Сочи

Авиакомпании Smartavia с 22 августа запускает прямые рейсы из Волгограда в Сочи. Время перелета составит два часа.

- Полеты будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и субботам на воздушных судах Boeing 737-800. Самолеты рассчитаны на 189 пассажиров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Международном аэропорту Сочи имени В.И. Севастьянова.

Из Волгограда «боинги» будут вылетать в 01:30, посадка в Сочи - в 03:30. Отправление из курортной столицы запланировано на 04:30, прибытие в Волгоград – в 06:30.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в июле Международный аэропорт Сочи принял первые рейсы авиакомпании Azur Air в рамках открытия туристических полетов по России. На курорт прибыли пассажиры из Москвы, Казани и Екатеринбурга. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, полеты стартовали на месяц позже.