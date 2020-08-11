В Славянском районе в ДТП погиб водитель иномарки, влетев в столб

Фото: отдел БДД

Смертельная авария произошла 10 августа около шести часов вечера на подъезде к Славянску-на-Кубани. По предварительным данным, 32-летний водитель на «Хендай» ехал в сторону поселка Вишневый. Мужчина на иномарке не справился с управлением и выехал с проезжей части дороги и протаранил электроопору.

- В результате ДТП водитель погиб на месте, 32-летний пассажир получил телесные повреждения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что на дорогах Краснодарского края сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 23 ДТП, в которых два человека погибли и 26 человек получили ранения различной степени тяжести. Также в крае произошло пять наездов на пешеходов, один человек погиб и четыре - пострадали.