В Приморско-Ахтарске браконьеры получили условные сроки

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Двое жителей Приморско-Ахтарска рыбачили в акватории Ахтарского лимана Азовского моря в месте нереста и на миграционных путях к местам нереста. За браконьерством их заметили пограничники. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела.

- Данные граждане на самоходном транспортном плавающем средстве установили три запрещенные жаберные сети в акватории лимана. В момент преступления выявлены сотрудниками Пограничного управления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд вынес мужчинам наказание в виде лишения свободы сроком на два года каждому. Позже сроки заменены на условные с испытательным сроком на два и три года соответственно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи браконьеры заплатят штраф за незаконную ловлю мидий. У них было изъято около 15 кг черноморских деликатесов.