Жители Кубани через незаконные банки заработали больше 40 млн рублей

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Преступники организовали незаконную банковскую деятельность в Гулькевичском районе. Пятеро местных жителей в течение трех лет создали 15 юридических организаций. Учредителями были их знакомые, не осведомленные о планах злоумышленников. Им лже-банкиры платили по пять тысяч ежемесячно.

- На счета организаций поступали деньги заказчиков. Их участники преступной группы переводили по ложным основаниям в платежных документах на иные счета. В свою очередь от суммы, перечисляемых через счета подконтрольных организаций, подсудимые получали доход в размере 1 % от общей суммы. Таким образом, за три года они заработали более 40 600 000 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд назначил мошенникам наказание в виде лишения свободы на сроки 6 лет, 5 лет, 5 лет, 5,5 лет и 3 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому.