36-летний житель Тихорецкого района по пьянке зарезал собутыльника

Фото СК РФ

8 августа 2020 года двое друзей выпивали дома у одного из них на улице Космонавтов в станице Алексеевской Тихорецкого района края.

Во время застолья между мужчинами произошла ссора. Гость во что бы то ни стало решил доказать хозяину дома свою правоту, для чего сначала ударил его кулаком по голове, а затем еще и дважды пырнул ножом. Мужчина от полученных ранений умер на месте.

Гость, в ужасе от содеянного, поспешил скрыться.

Тело убитого в тот же день нашел его сосед. Он и сообщил о своей находке в полицию.

- Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 48-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.