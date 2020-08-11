«Комсомолка» отправляется на поиски живой и мертвой воды

"КП" совместно с экспертами раскроет тайны природных источников. Фото: Нина КУРЯШКИНА

Генеральный партнер проекта – Ильский Нефтеперерабатывающий завод. Корреспонденты «КП» вместе с экспертами отправляются в экспедицию по известным источникам Краснодарского края. Наша цель – выяснить, где находится самая чистая вода, а какие источники лучше обходить стороной из-за скрытых в их глубинах опасностей.

Завтра, 12 августа, мы отправляемся в первую экспедицию. Конечной точкой маршрута станут окрестности поселка Планческая Щель в Северском районе. Именно там находится источник, считающийся в народе святым. Исследовать химический состав воды будут специалисты экоаналитической лаборатории «СФЕРА». Чтобы мы сумели добраться до самых труднодоступных уголков края, «Автомир Краснодар», официальный дилер RENAULT предоставил нам внедорожники, которые должны справиться со всеми тяготами нашего пути.