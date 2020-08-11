Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Краевая комиссия выявила в Северском районе факты выделения лесных угодий под застройку

Работа региональной комиссии продолжается
Михаил КонстантиновМихаилКонстантинов
КомментироватьОставить комментарий
Фото администрации КК

Фото администрации КК

Краевая комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства была направлена в Северский районо по распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Глава региона сделал это после того, как вскрылись факты включения в границы населенных пунктов для застройки сотен гектаров лесов.

С аналогичными целями комиссия работает также в Новороссийске и Горячем Ключе. Уже есть результаты.

– Проверка только двух поселений Северского района уже выявила факты пересечения земель лесного фонда с землями иных категорий на 80 участках. Работа продолжается, – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

Согласно распоряжению краевых властей, до начала сентября следующего года работа по корректировке генпланов в городах и районах региона должна быть завершена и приведена в строгое соответствие с законом.