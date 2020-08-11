Краевая комиссия выявила в Северском районе факты выделения лесных угодий под застройку

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Краевая комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства была направлена в Северский районо по распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Глава региона сделал это после того, как вскрылись факты включения в границы населенных пунктов для застройки сотен гектаров лесов.

С аналогичными целями комиссия работает также в Новороссийске и Горячем Ключе. Уже есть результаты.

– Проверка только двух поселений Северского района уже выявила факты пересечения земель лесного фонда с землями иных категорий на 80 участках. Работа продолжается, – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

Согласно распоряжению краевых властей, до начала сентября следующего года работа по корректировке генпланов в городах и районах региона должна быть завершена и приведена в строгое соответствие с законом.