В Краснодарском крае умер пациент с коронавирусом

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67-летний пенсионер из Абинска почувствовал себя плохо, и пожилого мужчину по предписанию врачей положили для прохождения лечения в ЦРБ Крымска.

Проведенный тест на наличие в организме COVID 19 дал положительный результат. Врачи настойчиво боролись за жизнь пациента, состояние которого продолжало ухудшаться.

К сожалению, усилия специалистов успехом не увенчались. Пенсионер скончался.

- Мужчина умер от двусторонней пневмонии, дыхательной и сердечной недостаточности,-сообщает региональный Минздрав.

Таким образом, в период с начала пандемии в крае от коронавируса скончались 132 человека.