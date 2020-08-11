В Краснодаре прокуратура намерена закрыть зоопарк, где издеваются над животными

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Прокуратура Прикубанского округа Краснодара в ходе проверки обнаружила в краевом центре целый зоопарк с экзотическими животными.

Попугаи, игуана, тигровый питон, лемур и другие редкие птицы и животные содержались в крохотных вольерах, во много раз меньше положенных. Хозяева явно экономили и на их содержании и питании.

- Отсутствовал кормовой рацион и режим кормления животных, в морозильной камере находился 1 кг мяса птицы и 20 кг концентрированного корма без ветеринарных сопроводительных документов. Ветеринарный пункт, а также условия для лечения и реабилитации больных животных в нарушение законодательства не обеспечены,- сообщает прокуратура края.

Окружная прокуратура подала иск в суд о запрете на работу зоопарка до тех пор, пока его хозяева не устранят многочисленные нарушения закона.